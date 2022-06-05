Появилось видео нокаута Волкова в бою с Розенстрайком

Появилось видео нокаута Александра Волкова в бою с Жаирзиньо Розенстрайком

В сети появилось видео последних секунд поединка российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Волкова против суринамца Жаирзиньо Розенстрайка. Ролик опубликован на канале UFC Russia в YouTube.

Встреча, которая прошла в ночь на воскресенье, 5 июня, в Лас-Вегасе, завершилась техническим нокаутом в первом раунде. Россиянин нанес сопернику серию ударов руками по голове, а судья решил досрочно остановить поединок.

Поединок был главным событием турнира UFC Fight Night 207. Теперь на счету Волкова 35 побед в ММА при 10 поражениях. Розенстрайк в 16 боях одержал 12 побед и потерпел четыре поражения.