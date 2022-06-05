Стало известно о новом судебном иске актера Прилучного

Mash: актер Прилучный подал иск о клевете против журналистов федерального издания

Актер Павел Прилучный подал иск о клевете против журналистов федерального издания, которые опубликовали о нем статью. О новом судебном деле артиста стало известно Telegram-каналу Mash.

По его информации, в опубликованном 1 февраля материале говорилось, что артист «погряз в долгах», «лишился дома», «накопил штрафы за ПДД», ему «нечем платить алименты», а его жизнь идет в «стремительное пике». Ссылка на материал и название издания не приводятся.

Отмечается, что актер считает статью клеветой и просит опровергнуть сказанное, а также заплатить ему один миллион рублей в качестве моральной компенсации.

В январе сообщалось о другом иске, поступившем в суд от Прилучного. Артист подал его к избившему его мужчине, потребовав выплатить ему 4,5 миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда и имущественного ущерба. Уголовное дело рассматривается по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

О драке стало известно в ноябре 2020 года. Тогда появилась информация о том, что актер был избит и попал в московскую больницу имени Пирогова. У него были диагностированы перелом костей лицевого скелета, ссадины и ушибы головы.