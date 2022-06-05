Розенстрайк раскритиковал действия судей после поражения от Волкова

Жаирзиньо Розенстрайк раскритиковал действия судей после поражения от Александра Волкова

Суринамский боец смешанного стиля (MMA) Жаирзиньо Розенстрайк отреагировал на поражение от россиянина Александра Волкова. Спортсмен высказался в Twitter.

Боец раскритиковал действия судей, которые, по его мнению, слишком рано остановили поединок. «Это, определенно, была тревожная ситуация, но я был далек от того, чтобы сдаваться. Кто-то лежал на земле с закрытыми глазами? Вот что мы называем нокаутом», — заявил Розенстрайк.

Спортсмены встретились в главном бою турнира UFC Fight Night 207. Поединок завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде.

Теперь на счету Волкова 35 побед в ММА при 10 поражениях. Розенстрайк в 16 боях одержал 12 побед и потерпел четыре поражения.