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Спорт

Розенстрайк раскритиковал действия судей после поражения от Волкова

Жаирзиньо Розенстрайк раскритиковал действия судей после поражения от Александра Волкова
Александр Волков

Александр Волков. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Суринамский боец смешанного стиля (MMA) Жаирзиньо Розенстрайк отреагировал на поражение от россиянина Александра Волкова. Спортсмен высказался в Twitter.

Боец раскритиковал действия судей, которые, по его мнению, слишком рано остановили поединок. «Это, определенно, была тревожная ситуация, но я был далек от того, чтобы сдаваться. Кто-то лежал на земле с закрытыми глазами? Вот что мы называем нокаутом», — заявил Розенстрайк.

Спортсмены встретились в главном бою турнира UFC Fight Night 207. Поединок завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде.

Теперь на счету Волкова 35 побед в ММА при 10 поражениях. Розенстрайк в 16 боях одержал 12 побед и потерпел четыре поражения.

Алексей Гусев
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