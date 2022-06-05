Волков отреагировал на победу над Розенстрайком в главном бою турнира UFC

Российский боец UFC Волков заявил, что в бою с Розенстрайком все было идеально

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков рассказал о том, что выполнил план на бой с представителем Суринама Жаирзиньо Розенстрайком. Реакцию спортсмена на победу приводит MMA Junkie.

«Я счастлив. Счастлив вернуться на победный путь и просто счастлив. Я выполнил весь план, который у меня был на этот бой. Все было идеально. Ничего не пошло не так, и все прошло идеально», — заявил Волков.

Спортсмены встретились в главном бою турнира UFC Fight Night 207. Поединок завершился победой Волкова техническим нокаутом в первом раунде.

Теперь на счету Волкова 35 побед в ММА при 10 поражениях. Розенстрайк в 16 боях одержал 12 побед и потерпел четыре поражения.