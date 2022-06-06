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Сотрудники «Боржоми» заблокировали входы на заводы в Грузии

Протестующие рабочие заблокировали входы на предприятия «Боржоми» в Грузии

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Сотрудники заводов по разливу минеральной воды «Боржоми» в Грузии, вышедшие на забастовку с требованиями улучшить условия труда, заблокировали входы на предприятия, сообщает «Sputnik Грузия».

Протестующие заявили, что администрация IDS Borjomi предлагает работу жителям грузинских регионов и гражданам России и Украины, которыми, по их утверждению, планирует их заменить. При этом им обещают зарплату в 3-4 раза выше, чем у митингующих, добавили рабочие.

Они также рассказали, что им не выплачивают оклад за два месяца простоя заводов. Руководство «Боржоми» пока не прокомментировало эти заявления.

В конце мая около 800 сотрудников двух грузинских заводов «Боржоми» вышли на забастовку с требованиями улучшить условия труда. Также протестующие требовали восстановить в должностях сотрудников, которых, по их мнению, уволили незаконно.

В конце апреля заводы «Боржоми» в Грузии приостановили работу из-за финансовых трудностей. Ранее сообщалось, что производитель минеральной воды захотел безвозмездно передать бизнес правительству Грузии.

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Антон Похиляк
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