США ввели санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины

Минфин США ввел санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины Маринко Чавары

Министерство финансов США ввело санкции против президента Федерации Боснии и Герцеговины Маринко Чавары. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

В санкционный список Вашингтона также попал Ален Серанич — министр здравоохранения и социального обеспечения Республики Сербской, входящей в состав Боснии и Герцеговины. В американском Минфине отметили, что указанные политики угрожают стабильности в регионе, подрывая демократические процессы и институты.

22 марта член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что страна отказывается вводить санкции или иные ограничения против России. Он также указал, что государство не может вступить в НАТО без согласия Республики Сербской и придерживается нейтральной позиции и отказа от вступления в военные блоки с 2017 года.

Босния и Герцеговина является парламентской республикой и состоит из Федерации Боснии и Герцеговины, Республики Сербской и округа Брчко.