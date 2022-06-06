Африканскому боксеру присудили поражение за бой с тенью
Африканскому боксеру Симисо Бутелези присудили поражение за бой с тенью
Южноафриканский боксер Симисо Бутелези потерпел поражение в бою с соотечественником Сифесихле Мнтунгвой. Об этом сообщает Express.
В десятом раунде поединка за пояс чемпиона Африки по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) Бутелези отправил соперника в нокдаун. Мнтунгва встал, а судья возобновил бой. Однако Бутелези повернулся в противоположную от оппонента сторону и устроил бой с тенью, нанося удары по воздуху. Судья остановил встречу и присудил ему поражение, ставшее первым в карьере.
Что стало причиной такого поведения Бутелези — не уточняется. Спортсмену была оперативно оказана медицинская помощь.
3 июня в Челябинске после соревнований умер 18-летний российский боксер Ибрахим Хасанов. Врачи боролись за жизнь спортсмена шесть дней.