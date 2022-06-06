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Спорт

Африканскому боксеру присудили поражение за бой с тенью

Африканскому боксеру Симисо Бутелези присудили поражение за бой с тенью

Южноафриканский боксер Симисо Бутелези потерпел поражение в бою с соотечественником Сифесихле Мнтунгвой. Об этом сообщает Express.

В десятом раунде поединка за пояс чемпиона Африки по версии Всемирной боксерской федерации (WBF) Бутелези отправил соперника в нокдаун. Мнтунгва встал, а судья возобновил бой. Однако Бутелези повернулся в противоположную от оппонента сторону и устроил бой с тенью, нанося удары по воздуху. Судья остановил встречу и присудил ему поражение, ставшее первым в карьере.

Что стало причиной такого поведения Бутелези — не уточняется. Спортсмену была оперативно оказана медицинская помощь.

3 июня в Челябинске после соревнований умер 18-летний российский боксер Ибрахим Хасанов. Врачи боролись за жизнь спортсмена шесть дней.

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Алексей Гусев
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