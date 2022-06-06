В Госдуме назвали точку в контактах между США и Россией

Депутат Белик назвал закрытие посольств США и России точкой в контактах между странами

Взаимное закрытие посольств США и России не станет благоприятным моментом для обеих стран, это точка в контактах и связях между государствами. Ее назвал член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По словам депутата, Соединенные Штаты давно следуют внешнеполитическому курсу, направленному на противостояние с Россией. Белик напомнил, что Россия в свою очередь всегда была нацелена на диалог и конструктивное решение вопросов.

«Прекращение работы диппредставительств будет означать, что дипломатия потерпела поражение перед нежеланием со стороны США соблюдать договоренности, слушать и слышать. Игра в одни ворота не может быть спутником дипломатии», — уточнил депутат.

Ранее американский посол в Москве Джон Салливан не исключил вероятность того, что Россия и США закроют посольства на территории друг друга. По утверждению посла, в администрации США вряд ли возможно встретить приверженцев закрытия посольств.