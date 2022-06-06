Минобороны заявило о взрыве ВСУ моста через Северский Донец

Минобороны России заявило, что ВСУ взорвали мост через Северский Донец

Вооруженные силы Украины (ВСУ)взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление своих войск. Об этом в понедельник, 6 июня, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец», — объяснил он.

По его словам, остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады бросили оружие и технику после чего рассеялись вдоль побережья.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская артиллерия уничтожила две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Отмечается, что в результате ударов также были поражены 10 танков, 17 спецавтомобилей и столько же орудий полевой артиллерии и минометов.