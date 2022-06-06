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Минобороны заявило о взрыве ВСУ моста через Северский Донец

Минобороны России заявило, что ВСУ взорвали мост через Северский Донец

Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ)взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление своих войск. Об этом в понедельник, 6 июня, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец», — объяснил он.

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По его словам, остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады бросили оружие и технику после чего рассеялись вдоль побережья.

Ранее Минобороны России сообщило, что российская артиллерия уничтожила две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Отмечается, что в результате ударов также были поражены 10 танков, 17 спецавтомобилей и столько же орудий полевой артиллерии и минометов.

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Никита Абрамов
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