Минобороны заявило о взрыве ВСУ моста через Северский Донец
Вооруженные силы Украины (ВСУ)взорвали мост через реку Северский Донец, чтобы предотвратить отступление своих войск. Об этом в понедельник, 6 июня, журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В целях предотвращения отступления украинских войск из Святогорска, действующие в качестве заградительных отрядов украинские националистические формирования сегодня взорвали мост через реку Северский Донец», — объяснил он.
По его словам, остатки батальонов 95-й десантно-штурмовой бригады и 81-й отдельной аэромобильной бригады бросили оружие и технику после чего рассеялись вдоль побережья.
Ранее Минобороны России сообщило, что российская артиллерия уничтожила две установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Отмечается, что в результате ударов также были поражены 10 танков, 17 спецавтомобилей и столько же орудий полевой артиллерии и минометов.