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В Татарстане в День эколога наградили победителей онлайн-конкурса «Эквест»

Участники онлайн-конкурса «Эквест» получили памятные подарки и дипломы в Татарстане

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Республике Татарстан в День эколога и Всемирный день окружающей среды подвели итоги регионального онлайн-конкурса «Эквест». Об этом сообщает «Татар-информ».

В состязании в 2022 году приняли участие 65 команд из 23 городов и районов республики, всего за победу боролись 520 экоактивистов. На протяжении месяца они организовывали эколого-просветительские и природоохранные акции для 12 тысяч человек.

Отмечается, что победители получили памятные подарки и дипломы.

Ранее сообщалось, что в Республике Алтай создадут центр сохранения биологического разнообразия «Снежный Барс». В качестве площадки была выбрана территория ООО «Карым» площадью 9,4 тысячи гектар в Майминском районе.

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Евгений Шульгин
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