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Правительство Грузии подало в суд на президента старны

Кабмин Грузии подал в суд на президента за отказ назначить послов и нарушение Конституции

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Правительство Грузии подало в Конституционный суд иск против президента республики Саломе Зурабишвили за отказ назначить послов в ряде стран и вследствие этого нарушение Конституции страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

По словам главы администрации правительства Реваза Джавелидзе, причиной обращения в Конституционный суд стал отказ президента назначать послов в ряде стран по представлению правительства. По мнению кабмина, назначение послов и их освобождение от должности не входят в конституционные полномочия президента Грузии.

«В правительстве считают незаконным отказ Зурабишвили подписывать соответствующие приказы о назначении дипломатов. Правительство Грузии просит разъяснить конституционную жалобу относительно разделения полномочий между президентом Грузии и правительством Грузии в отношении назначения и увольнения послов и глав дипломатических миссий», — говорится в документе.

Споры между правящей партией «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и президентом начались после того, как в марте Зурабишвили заявила, что посетила ряд европейских стран с частным визитом без согласования с правительством. Правящая партия обвинила главу государства в нарушении Конституции, а позже в правительстве добавили, что Зурабишвили противилась назначению ряда послов. Имена дипломатов при этом не назывались.

«Конституция не наделяет президента Грузии ни исполнительной властью, ни полномочиями участвовать в реализации внутренней и внешней политики страны. Полномочия принимать решения по вопросам внешней политики закреплены только за правительством. Это касается и назначения или увольнения послов», — заявил Джавелидзе.

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Марина Совина
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