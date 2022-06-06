СКР возбудил дело после обстрела Курской области украинскими военными

СКР возбудил уголовное дело после обстрела Курской области украинскими военными

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела Курской области украинскими военными. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 6 июня, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, утром 6 июня 2022 года украинские силовики осуществили не менее 20 выстрелов из артиллерийских орудий и минометов по объектам гражданской инфраструктуры поселка Теткино Курской области. В результате обстрела повреждены автомобиль, нежилые постройки и мост через реку Сейм. Жертв среди мирного населения нет.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более человек группой лиц по предварительному сговору, совершенное общеопасным способом» УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства этого преступления, в том числе личности украинских силовиков, причастные к его совершению; назначено проведение различных экспертиз.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил бойцов из батальона «Кракен» в Харьковской области: группа диверсантов из семи человек попала в лесу в засаду, устроенную бойцами российской силовой структуры.