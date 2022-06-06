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СКР возбудил дело после обстрела Курской области украинскими военными

СКР возбудил уголовное дело после обстрела Курской области украинскими военными

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после обстрела Курской области украинскими военными. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 6 июня, сообщили в пресс-службе СКР.

По данным ведомства, утром 6 июня 2022 года украинские силовики осуществили не менее 20 выстрелов из артиллерийских орудий и минометов по объектам гражданской инфраструктуры поселка Теткино Курской области. В результате обстрела повреждены автомобиль, нежилые постройки и мост через реку Сейм. Жертв среди мирного населения нет.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Покушение на убийство двух и более человек группой лиц по предварительному сговору, совершенное общеопасным способом» УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства этого преступления, в том числе личности украинских силовиков, причастные к его совершению; назначено проведение различных экспертиз.

Ранее сообщалось, что спецназ Росгвардии уничтожил бойцов из батальона «Кракен» в Харьковской области: группа диверсантов из семи человек попала в лесу в засаду, устроенную бойцами российской силовой структуры.

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Владимир Шарапов
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