Зеленский ответил на предложение Путина по вывозу украинского зерна

Зеленский заявил об отказе от предложения Путина экспортировать зерно через Белоруссию

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение российского лидера Владимира Путина вывозить украинское зерно через Белоруссию. По его словам, Киев отказывается от такой идеи, передает РИА Новости.

«Нам предлагали ехать [экспортировать зерно] через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим "дружественным соседям"», — сказал Зеленский.

Ранее Владимир Путин заявил, что экспорт украинского зерна через Белоруссию является самым простым путем решения проблемы, однако для этого необходимо снять санкции с Минска. По словам главы государства, есть несколько вариантов вывоза зерна: через порты, подконтрольные Украине, включая Одессу, через подконтрольные России порты на Азовском море, через Дунай и Румынию, а также через Венгрию и Польшу. При этом самым дешевым путем президент считает вывоз зерна через Белоруссию, а оттуда уже в порты Прибалтики.

3 июня белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Минск может помочь Киеву с вывозом зерна через территорию страны. При этом он отметил, что подобная помощь не будет безусловной — вместе с украинским зерном европейские порты должны будут принимать белорусские удобрения.