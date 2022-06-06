Полиция начала искать обматерившего ребенка из-за желто-синего рюкзака мужчину

Обматерившего ребенка из-за желто-синего рюкзака россиянина начала искать полиция

Россиянина, который в подмосковной электричке обматерил мальчика из-за желто-синего рюкзака, начала искать полиция. Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

«Полицейские устанавливают место произошедшего, личность мужчины, несовершеннолетних и их родителей», — завили в правоохранительных органах, отметив, что по результатам проверки будет принятое соответствующее закону решение.

Об инциденте стало известно 6 июня. В тамбуре одной из электричек Подмосковья россиянину не понравился желто-синий рюкзак ребенка, из-за чего он зажал мальчика в угол и обматерил.

Происходящее снял на видео стоящий рядом пассажир. Мужчина в нецензурной форме потребовал от мальчика снять рюкзак, который он затем бросил на пол. В конце видео ребенок надел рюкзак снова, а пассажир, продолжая материться, стал курить вейп.