Глава ОГТСУ Макогон заявил, что Украина сможет отказаться от импорта газа за 10 лет

Глава «Оператора газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил о способности страны полностью отказаться от импорта газа в ближайшие 10 лет. Этой цели помогут рост объемов добычи и производство биогаза, получаемого при разложении биологических отходов. Об этом Макогон заявил в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Украина имеет очень большой потенциал для производства биогаза — до 8 миллиардов кубометров биогаза в год. Это очень амбициозная цель на следующие 10 лет. (...) У Украины есть реальная возможность за счет развития собственной добычи газа и производства биогаза полностью отказаться от импорта газа», — подчеркнул глава ОГТСУ.

Макогон добавил, что уже через два года Украина сможет производить 0,5 миллиарда кубометров биогаза ежегодно. По данным Reuters, за прошедший год страна потребила 27,3 миллиарда кубометров газа при собственной добыче около 19,8 миллиарда кубометров. При этом импорт был равен 2,6 миллиарда кубометров, из подземных хранилищ (ПХГ) отобрали 4,9 миллиарда кубометров газа.

С 11 мая «Оператор ГТС Украины» прекратил транзит российского газа в ЕС через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Луганской области, сославшись на то, что объект находится под контролем России. Глава ОГТС Сергей Макогон заявил, что компания оставит ГИС «Сохрановка» для транзита газа закрытой до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над газотранспортной системой Украины.

Кроме того, в конце мая Украина договорилась с Венгрией о продлении соглашения о поставках газа до конца марта 2023 года. Соглашение о доступе к мощностям было заключено в декабре прошлого года. Тогда отмечалось, что договоренность с Венгрией позволит Украине транспортировать до восьми миллионов кубометров природного газа в сутки.