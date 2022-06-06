В Стамбуле произошло вооруженное столкновение между иностранцами

Трое пострадали в результате вооруженного столкновения между иностранцами в Стамбуле

Три человека пострадали в результате вооруженного столкновения между иностранцами в стамбульском районе Эсеньюрт. Об этом рассказали в эфире турецкого телеканала A Haber, передает РИА Новости.

По информации СМИ, конфликт произошел между двумя группами иностранных граждан. Из троих пострадавших, которые были госпитализированы в реанимацию, один человек получил тяжелые ранения. По факту происшествия турецкие правоохранительные органы начали расследование.