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В Стамбуле произошло вооруженное столкновение между иностранцами

Трое пострадали в результате вооруженного столкновения между иностранцами в Стамбуле

Фото: Osman Orsal / Reuters

Три человека пострадали в результате вооруженного столкновения между иностранцами в стамбульском районе Эсеньюрт. Об этом рассказали в эфире турецкого телеканала A Haber, передает РИА Новости.

По информации СМИ, конфликт произошел между двумя группами иностранных граждан. Из троих пострадавших, которые были госпитализированы в реанимацию, один человек получил тяжелые ранения. По факту происшествия турецкие правоохранительные органы начали расследование.

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Николай Чигасов
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