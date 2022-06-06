Назван трансферный бюджет мадридского «Реала» на лето

Трансферный бюджет мадридского «Реала» усиления летом составит более 400 миллионов евро

Назван трансферный бюджет мадридского «Реала» на летние усиления. Об этом сообщает Goal.

Успех в Лиге чемпионов, а также уход ряда высокооплачиваемых футболистов позволит мадридскому «Реалу» потратить более 400 миллионов евро на усиления летом 2022-го. Кроме того, в предстоящем сезоне «королевский клуб» сможет использовать 738 миллионов евро на зарплаты игрокам. Это стало возможным благодаря уходу бразильского защитника Марсело, валийского хавбека Гарета Бэйла и испанского полузащитника Иско.

29 мая стало известно, что победа в Лиге чемпионов принесет «Реалу» более 76 миллионов евро. Если команде удастся завоевать Суперкубок Европы и выиграть клубный чемпионат мира сумма призовых увеличится до 86,6 миллиона евро.

28 мая «Реал» выиграл трофей в 14-й раз в своей истории. Карло Анчелотти в четвертый за свою тренерскую карьеру раз выиграл Лигу чемпионов.