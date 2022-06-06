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Спорт

Назван трансферный бюджет мадридского «Реала» на лето

Трансферный бюджет мадридского «Реала» усиления летом составит более 400 миллионов евро

Фото: Vincent West / Reuters

Назван трансферный бюджет мадридского «Реала» на летние усиления. Об этом сообщает Goal.

Успех в Лиге чемпионов, а также уход ряда высокооплачиваемых футболистов позволит мадридскому «Реалу» потратить более 400 миллионов евро на усиления летом 2022-го. Кроме того, в предстоящем сезоне «королевский клуб» сможет использовать 738 миллионов евро на зарплаты игрокам. Это стало возможным благодаря уходу бразильского защитника Марсело, валийского хавбека Гарета Бэйла и испанского полузащитника Иско.

29 мая стало известно, что победа в Лиге чемпионов принесет «Реалу» более 76 миллионов евро. Если команде удастся завоевать Суперкубок Европы и выиграть клубный чемпионат мира сумма призовых увеличится до 86,6 миллиона евро.

28 мая «Реал» выиграл трофей в 14-й раз в своей истории. Карло Анчелотти в четвертый за свою тренерскую карьеру раз выиграл Лигу чемпионов.

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Николай Костюков
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