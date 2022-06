ETNT: проблемы с памятью и речью могут указывать на развивающееся слабоумие

Томи Митчелл, сертифицированный семейный врач назвал пять основных признаков начинающегося слабоумия — заболевания, которое не только влияет на повседневную жизнь, но и может привести к летальному исходу. Об этом сообщает издание Eat This Not That! (ETNT).

По мнению эксперта, проблемы с памятью и речью могут указывать на развивающееся слабоумие. «По мере прогрессирования болезни, людям становится все труднее запоминать недавние события, имена, лица и другую информацию. Они также могут забыть, как выполнять повседневные задачи. В некоторых случаях проблемы с памятью могут сопровождаться другими изменениями в мышлении и поведении, такими как: трудности с концентрацией внимания или принятие решений. Хотя потеря памяти сама по себе необязательно означает деменцию, она часто является одним из самых ранних и наиболее заметных симптомов».

Проблемы с речью, по словам Митчелла, могут выражаться несколькими способами: от попыток найти подходящее слово до высказываний, которые совершенно не имеют смысла. Это может быть связано не только с деменцией, но и с болезнью Альцгеймера, во время которой медленно разрушаются клетки мозга, или инсультом, объяснил он.

Медик отметил, что многие ранние признаки деменции люди просто не замечают. Однако по мере развития заболевания, эти симптомы становятся настолько выраженными, что могут мешать повседневной жизни. Одним из наиболее распространенных ранних признаков слабоумия являются трудности с абстрактным мышлением. Например, предупреждает он, у человека могут возникнуть проблемы с пониманием концепций времени или денег или они могут перестать понимать шутки.

Изменения в поведении и настроении также являются одними из самых ранних признаков слабоумия. «По мере прогрессирования заболевания, люди с деменцией могут испытывать более заметные изменения в настроении и поведении. Они могут быть возбужденными, тревожными или подавленными. У них также могут возникнуть проблемы со сном, и они потеряют интерес к занятиям, которые им раньше нравились. Слабоумие также может привести к тому, что люди будут вести себя нетипично для себя, например, станут больше спорить или будут более воинственно настроены», — отметил Томи Митчелл. Эксперт также напомнил, что ранняя диагностика в этом случае очень важна. Именно она помогает получить должный уход и лечение.

Еще одним явным симптомом развивающейся деменции является нарушение двигательных навыков. Врач отметил, что с возрастом в принципе становится сложнее писать или застегивать пуговицы на рубашках. Но если к этим изменениям добавляются еще и другие симптомы, то это явно указывает на слабоумие.

«Деменция — это общий термин, обозначающий снижение когнитивных функций из-за болезни или травмы. Это может включать потерю памяти, трудности в общении и нарушение двигательных навыков. Двигательные навыки контролируются частью мозга, ответственной за движение. Эта область мозга может быть поражена многими распространенными причинами, такими как: болезнь Альцгеймера, деменция с тельцами Леви и лобно-височная деменция. По мере прогрессирования деменции, способность двигаться целенаправленно и плавно снижается. Люди могут потерять способность ходить, самостоятельно питаться или одеваться. В некоторых случаях у них могут развиться странные движения, например, повторяющееся заламывание рук или высовывание языка», — подытожил эксперт.

Ранее Санджай Гупта, главный медицинский корреспондент CNN и практикующий нейрохирург назвал пять способов предотвратить деменцию. По его словам, первые изменения в мозге, приводящие к когнитивным нарушениям, можно обнаружить за 20-30 лет до постановки диагноза.

Что делать?