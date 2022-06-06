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В Совфеде отреагировали на отказ ряда стран пропустить самолет Лаврова

Сенатор Косачев призвал жестко ответить на демарш трех стран из-за самолета Лаврова
Константин Косачев

Константин Косачев. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Реакция на отказ ряда европейских стран, в частности, Болгарии, Черногории и Северной Македонии, пропустить самолет главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию должна быть жесткой. Так на решение отреагировал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram.

«Нынешний демарш, разумеется, не про самолет», — подчеркнул сенатор. По его словам, он направлен против России как государства, а также против Сербии как государства.

Со стороны Москвы и Белграда необходима жесткая реакция на эту ситуация, добавил Косачев. «Дабы неповадно было», — резюмировал он.

Ранее стало известно, что Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить через свое воздушное пространство самолет с главой МИД России Сергеем Лавровым. В связи с инцидентом президент Сербии Александр Вучич обратится к согражданам вечером в понедельник, 6 июня.

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Сергей Истомин
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