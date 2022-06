Умер сооснователь группы Bon Jovi Алек Джон Сач

TMZ: сооснователь рок-группы Bon Jovi Алек Джон Сач умер на 71-м году жизни

Сооснователь рок-группы Bon Jovi, басист Алек Джон Сач умер на 71-м году жизни. Об этом сообщает TMZ.

Причина смерти музыканта не указана.

Алек Сач играл с Bon Jovi с 1983 по 1994 годы. Он внес свой вклад в такие хиты, как «Livin 'On a Prayer», «You Give Love a Bad Name», «Wanted Dead or Alive», «Bad Medicine» и «Keep the Faith». Сач воссоединился с группой на церемонии введения в Зал славы рок-н-ролла.

26 мая стало известно о смерти одного из основателей британской группы Depeche Mode Энди Флетчера. Музыкант-клавишник скончался в возрасте 60 лет.