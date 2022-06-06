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США прокомментировали срыв визита Лаврова в Сербию

Госдеп счел решение о закрытии неба для самолета Лаврова суверенным правом стран

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Госдепартамент США назвал суверенным правом стран закрывать свое небо для самолетов. Так в американском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали решение Болгарии, Черногории и Северной Македонии закрыть воздушный коридор для самолета главы Министерства иностранных дел (МИД) России Сергея Лаврова, планировавшего 6-7 июня посетить Сербию. Об этом пишет РИА Новости.

По словам официального представителя Госдепа Неда Прайса, решение этих стран — самостоятельное: оно не было навязано извне. «Это были суверенные решения трех стран насчет своего воздушного пространства», — заявил он.

5 июня три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались предоставить свое воздушное пространство для правительственного борта, на котором летел Сергей Лавров. Глава российского внешнеполитического ведомства планировал обсудить с сербской стороной «быстроразвивающееся стратегическое партнерство в двусторонних отношениях», а также подтвердить российскую позицию по проблеме Косово и Боснии и Герцеговины.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не удивлен такими действиями со стороны этих государств. При этом указал, что удивлен «размахом истерии вокруг Сербии».

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Марина Совина
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