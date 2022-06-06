Блогерша показала способ носить тугие колготки с комфортом

Блогерша Лотти Драйнан: разрезы на поясе позволят носить тугие колготки с комфортом

Блогерша Лотти Драйнан показала способ носить тугие колготки с комфортом. На видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Юзерша с никнеймом ottiedrynan посоветовала сделать на поясе капроновой вещи от двух до шести равномерно расположенных разрезов небольшого размера. Затем на края получившихся отверстий следует нанести прозрачный лак для ногтей, чтобы закрепить синтетический материал и избежать порчи изделия. По словам Драйнан, данный лайфхак позволит избавиться от неприятных ощущений в области живота, которые возникают из-за того, что тугие колготки впиваются в кожу.

Видео блогерши набрало около 45 тысяч просмотров и получило положительные отзывы от зрителей. Известно, что юзерша регулярно делится советами на тему дизайна одежды, благодаря чему обрела популярность в соцсетях.

В мае стилистка и модный редактор Клемми Филдсенд объяснила разницу в цвете верхней и нижней части колготок. Эксперт отметила, что при покупке капроновых изделий данного типа можно заметить, что в области живота, таза и бедер синтетический материал более плотный и выполнен в форме шортов. Так, по ее словам, изготовители прибегают к упомянутому методу производства, чтобы колготки лучше держались на соответствующем месте и не сползали с ног.