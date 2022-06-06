Тренер Волкова назвал желаемого соперника для россиянина в UFC

Тренер Кияшко рассказал о желании Волкова провести реванш с Льюисом в титульном бою в UFC

Тренер российского тяжеловеса Александра Волкова Тарас Кияшко назвал желаемого соперника для подопечного. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «РБ Спорт: Единоборства».

Тренер сообщил о желании Волкова провести реванш с американцем Дерриком Льюисом в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). «Если честно, то после каждого боя, который был после поединка с Дерриком Льюисом, мы просили его, но нам отказывали и объясняли, что либо Деррик отказывался, либо в UFC видели это как-то по-другому», — поделился Кияшко. Он заявил, что Волков хочет сразиться в титульном поединке с сильным соперником.

Ранее стало известно, что Волков подпишет новый контракт с UFC. По действующему соглашению у россиянина остался один поединок в промоушене.

5 июня Волков оказался сильнее суринамца Жоарзиньо Розенстрайка на турнире UFC Fight Night 207. Россиянин завершил поединок в первом раунде, одержав победу техническим нокаутом.

Волков известен по выступлениям в M-1 Global и Bellator. Его дебют в UFC состоялся в 2016 году. Всего на счету 33-летнего спортсмена 35 побед при десяти поражениях.