МИД Черногории объяснил инцидент с закрытием неба для самолета Лаврова

Глава МИД Черногории Кривокапич заявил о неизбежности закрытия неба для самолета Лаврова

Подгорица выполнила все взятые на себя обязательства, закрыв воздушное пространство для летевшего в Сербию российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявил глава МИД Черногории Ранко Кривокапич, передает местный телеканал RTCG.

Решение «было неизбежным»

Дипломат удивился бурной реакции на инцидент. Он объяснил, что из-за введения против Москвы санкций, Подгорица взяла на себя обязательства. По словам главы внешнеполитического ведомства, решение о закрытии неба для борта российского министра «было неизбежным». Дипломат добавил, что его российский коллега мог добраться до места назначения на поезде, так как железнодорожное сообщение по маршруту Белград — Москва не запрещено.

Черногория запретом на пролет самолета главы русской дипломатии Сергея Лаврова выполнила обязательства, которые взяла на себя

Ранко Кривокапич глава МИД Черногории

На вопрос, кто принял решение о запрете пролета российского самолета, он ответил, что инструкции исходили от правительства и министерства иностранных дел.

Сообщить общественности

В понедельник, 6 июня, глава комитета по внешней политике Скупщины (парламента) Черногории Миодраг Лекич также прокомментировал случай. По его словам, решение властей запретить проход через воздушное пространство самолета Лаврова нетранспарентное. По его словам, руководство страны должно сообщать общественности о своих решениях в связи с конфликтом на Украине.

Так как все еще нет официального сообщения о последнем случае, возникает вопрос, на каком заседании и принимал ли некий государственный орган Черногории решение не разрешать пролет над нашей территорией Миодраг Лекич глава комитета по внешней политике Скупщины Черногории

Лекич отметил, что большинство стран Евросоюза выступает за дипломатическое решение кризиса на Украине. Они «принимают участие в контактах, которые подразумевают перелеты».

Позиция Сербии

Сербский президент Александар Вучич выразил неудовольствие из-за препятствования визиту Лаврова в Белград. Граждане Сербии были возмущены произошедшим.

Глава МВД Сербии Александар Вулин считает, что запретившие пролет самолету Лаврова страны мечтают о поражении России. Он добавил, что «Сербия не является частью антироссийской истерии, а тем государствам, которые присоединились к ней, будет за это стыдно».

Мир, в котором дипломаты не могут бороться за мир, становится миром без мира. Те, кто помешали прибытию Сергея Лаврова, не хотят мира, они мечтают о поражении России Александар Вулин глава МВД Сербии

Запрет пролета

О том, что три страны Балканского полуострова — Болгария, Северная Македония и Черногория — отказались впускать в воздушное пространство самолет Лаврова стало известно в воскресенье, 5 июня.

Если визит министра иностранных дел России воспринимается на Западе как чуть ли не угроза вселенского масштаба, то, видимо, дела на Западе совсем плохи Сергей Лавров глава МИД России

Лавров назвал срыв своего визита в Белград немыслимым. Отказав в пролете его самолету в Сербию, страны Европейского союза и НАТО лишили Белград права на осуществление независимой внешней политики, считает он. Лавров добавил, что таким образом была «заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении».