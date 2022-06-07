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В МИД РФ рассказали о реакции сербов на срыв визита Лаврова в Белград

Посол России в Сербии рассказал о возмущении сербов из-за срыва визита Лаврова в Белград

Фото: Globallookpress.com

Граждане Сербии были возмущены из-за срыва западными странами визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Белград. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает РИА Новости.

«Вы не представляете, какое возмущение действиями Запада среди сербской общественности, что началось. Здесь Сергея Викторовича ждали, его очень любят, он очень популярен и авторитетен в Сербии. Здесь он был бы совершенно потрясающе (принят), готовились мероприятия, людьми готовились, без всяких указаний в поддержку России, в поддержку министра иностранных дел, нашего руководства, президента РФ», — рассказал дипломат.

Ранее глава российского МИД назвал немыслимым решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории не пропустить его самолет в Сербию. Он также отметил, что, отказав в пролете его самолета, страны Европейского союза (ЕС) и НАТО лишили Белград права на осуществление независимой внешней политики.

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Анжелика Бережная
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