Запуск Dragon к МКС перенесли из-за проблем с двигателем

НАСА: запуск корабля Dragon к МКС перенесли из-за проблем с двигателем

Пуск ракеты Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесли из-за проблем с его двигателем. Об этом сообщает НАСА.

Пуск должен был состояться 10 июня. Однако после обнаружения во время загрузки топлива в изолированной области двигательной установки космического корабля повышенной концентрации паров монометилгидразина старт отложили до выяснения и устранения причин утечки.

В июне НАСА купило у американской компании SpaceX пять запусков пилотируемого космического корабля Crew Dragon для отправки астронавтов на МКС.

В мае пилотируемый космический корабль Boeing Starliner впервые пристыковался к МКС.

В апреле американская компания Sierra Space сообщила, что начала сборку многоразового грузового космического корабля Dream Chaser, созданного с использованием наработок для советского мини-шаттла БОР (беспилотный орбитальный ракетоплан).

В настоящее время грузы на МКС отправляют такие космические корабли, как «Прогресс МС», Cygnus, Dragon и H-II Transfer Vehicle (HTV).