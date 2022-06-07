Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Запуск Dragon к МКС перенесли из-за проблем с двигателем

НАСА: запуск корабля Dragon к МКС перенесли из-за проблем с двигателем

Фото: Thom Baur / Reuters

Пуск ракеты Falcon 9 с грузовым космическим кораблем Dragon к Международной космической станции (МКС) перенесли из-за проблем с его двигателем. Об этом сообщает НАСА.

Пуск должен был состояться 10 июня. Однако после обнаружения во время загрузки топлива в изолированной области двигательной установки космического корабля повышенной концентрации паров монометилгидразина старт отложили до выяснения и устранения причин утечки.

Материалы по теме:
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс: главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
Триумф SpaceX, туризм будущего и новая посадка на Марс:главные итоги 2021 года в мировой космонавтике
28 декабря 2021
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс. Что ждет космонавтику в 2022 году?
Мощные ракеты, полеты на Луну и миссии на Марс.Что ждет космонавтику в 2022 году?
7 января 2022

В июне НАСА купило у американской компании SpaceX пять запусков пилотируемого космического корабля Crew Dragon для отправки астронавтов на МКС.

В мае пилотируемый космический корабль Boeing Starliner впервые пристыковался к МКС.

В апреле американская компания Sierra Space сообщила, что начала сборку многоразового грузового космического корабля Dream Chaser, созданного с использованием наработок для советского мини-шаттла БОР (беспилотный орбитальный ракетоплан).

В настоящее время грузы на МКС отправляют такие космические корабли, как «Прогресс МС», Cygnus, Dragon и H-II Transfer Vehicle (HTV).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на сообщения об отказе обсуждать статус Херсона и Запорожья
Глава МИД Чехии ушел на самоизоляцию из-за коронавируса
IBM прекратит работу в России
Названа стоимость самой дешевой съемной квартиры в центре Москвы
Гуляющего в российском поселке волка сняли на видео
В ДНР заявили об активном освобождении севера республики
Российского прокурора приговорили к 11 годам за коррупцию
Пропавшего на шесть дней пенсионера нашли в джунглях за молитвой
Россиянам раскрыли стоимость билетов в Европу
Украина приготовилась к поставкам газа из США
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.