В ЕП подняли вопрос о доступе граждан к альтернативной информации о конфликте на Украине

Депутат Европарламента (ЕП) от Италии Пьерникола Педичини обратился к Еврокомиссии (ЕК) с целью реализации доступа граждан Евросоюза к альтернативным источникам информации относительно ситуации на Украине. Об этом сообщает RT.

По словам политика, сообщения европейских СМИ о конфликте зачастую не соответствуют действительности. При этом власти стремятся дискредитировать любого, кто предлагает альтернативный взгляд.

«Освещение российско-украинского конфликта вписывается в мейнстримный нарратив, рисующий картину противостояния добра и зла, в которой Россия изображается единственной стороной, нарушившей международное право, а Украина — оплотом свободы и демократии», — говорится в документе.

Депутат добавил, что экспертам, которые пытаются указать на первопричины конфликта, «систематически затыкают рот телеведущие и обозреватели». Парламентарий призвал ЕК реализовать право граждан на получение плюралистической информации, позволяющей свободно формировать собственное критическое мнение.

1 июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав россиян за рубежом. В нем утверждается, что в итальянских СМИ ведется антироссийская кампания. В ведомстве подчеркнули, что подача информации о происходящих в мире событиях «осуществляется исключительно на основе западных или украинских источников».