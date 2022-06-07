Крымские епархии УПЦ передали под прямое управление патриарха Кирилла

Синод РПЦ передал в подчинение патриарху Кириллу три крымские епархии

Синод Русской православной церкви (РПЦ) передал три крымские епархии Украинской православной церкви (УПЦ) под прямое управление патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом говорится в официальном журнале Священного синода РПЦ.

Речь идет о Джанкойской, Симферопольской и Феодосийской епархиях — они приняты в непосредственное каноническое и административное подчинение главе РПЦ.

Отмечается, что решение было принято в ответ на обращения митрополита Феодосийского и Керченского Платона, Симферопольского и Крымского Лазаря, а также епископа Джанкойского и Раздольненского Алексия. Оно связано с необходимостью сохранить связи с центральной церковной властью «для благополучного течения церковной жизни» в упомянутых епархиях, а также с учетом «практической невозможности регулярного сообщения этих епархий с Киевской митрополией».

Ранее Синод РПЦ также предсказал, что самочинные действия по изменению статуса УПЦ могут привести к новому расколу. «Любые дискуссии, касающиеся жизни УПЦ, должны проходить в рамках канонического поля и не должны приводить к новым разделениям в церкви», — заявили там.

27 мая Собор УПЦ Московского патриархата (МП) принял решение о полной независимости и самостоятельности УПЦ, а также выразил несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла относительно российской военной спецоперации на Украине. При этом некоторые епархии УПЦ МП отказались признавать подобное решение и сообщили, что останутся под омофором патриарха Кирилла. В частности, речь шла о Симферопольской и Крымской епархиях.