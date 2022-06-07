Левандовски снова высказался о будущем в «Баварии»

Роберт Левандовски заявил об уважении к «Баварии» и отказался обсуждать будущее в клубе

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски снова высказался о своем будущем в клубе. Его слова приводит немецкий Bild.

33-летний форвард подчеркнул, что уважает мюнхенцев, но не намерен публично обсуждать дальнейшую карьеру в «Баварии». «Я проинформировал руководство, что не собираюсь продлевать контракт. Так что давайте не будем говорить о моем будущем в клубе», — заявил он.

5 июня стало известно, что Левандовски отказался прибыть на предсезонные сборы «Баварии». Поляк решил таким образом выразить протест позиции клуба, который пока не отпустил его в другую команду.

Левандовски высказался на фоне комментариев представителей руководства «Баварии», которые негативно отреагировали на слова польского нападающего о желании покинуть клуб. В частности, Оливер Кан напомнил футболисту о необходимости проявлять благодарность.

Нынешнее соглашение между Левандовски и «Баварией» истечет летом 2023-го. В минувшем сезоне чемпионата Германии он забил 35 голов в 34 матчах за клуб.