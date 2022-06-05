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Спорт

Стало известно о бойкоте Левандовски в «Баварии»

Нападающий Левандовски отказался прибыть на предсезонные сборы «Баварии»

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски намерен бойкотировать предсезонные сборы клуба в знак протеста. Об этом стало известно Marca.

33-летний поляк решил оказать давление на руководство мюнхенского клуба. Футболист отказался прибыть на предсезонные сборы, которые должны начаться в июле.

Левандовски, чей контракт истечет летом 2023-го, публично заявлял о желании покинуть клуб. Польский форвард также выразил надежду, что «Бавария» не станет препятствовать его уходу. Директор клуба Оливер Кан отреагировал на заявление Левандовски, обвинив футболиста в неблагодарности.

Претендентом на форварда остается каталонская «Барселона». Также сообщалось о желании Левандовски продолжить карьеру именно в стане сине-гранатовых.

Николай Костюков
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