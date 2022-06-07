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Спорт

Милонов высказался о решивших сменить спортивное гражданство российских атлетах

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал сменивших спортивное гражданство низкими людьми

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Государственной думы Виталий Милонов высказался о возможной смене спортивного гражданства российскими атлетами. Его слова привел Betonmobile.ru.

Милонов выразил уверенность, что большинство российских спортсменов откажутся представлять другие страны. «А те, кто согласятся — это низкие люди, вовсе не атлеты», — заключил депутат Госдумы.

Таким образом он отреагировал на слухи о дочери Этери Тутберидзе Диана Дэвис, которая якобы согласилась выступать за сборную США. Данную информацию опровергла сама тренер.

Ранее стало известно, что 28-летняя шахматистка Алина Кашлинская сменила спортивное гражданство. На сайте Международной шахматной федерации (FIDE) на профиле россиянки появился польский флаг

Николай Костюков
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