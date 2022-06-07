Соловьев ответил на карикатуру с его обезглавливанием

Ведущий Соловьев ответил мэру Первоуральска Кабецу на карикатуру с его обезглавливанием

Телеведущий Владимир Соловьев ответил мэру Первоуральска Игорю Кабецу на опубликованную им в соцсетях карикатуру, на которой губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в образе джедая отрубает журналисту голову. Соответствующий комментарий он дал в эфире канала «Соловьев Live» на Rutube.

Соловьев предположил, что уральский градоначальник «солидаризируется с подонками, которых прислал [президент Украины Владимир] Зеленский» и которые, по данным ФСБ России, планировали его убийство.

«Игорь призывает к тому, чтобы со мной расправиться и отрубить мне голову? Ну так приезжай, возьми катану. Я должен поступать, как мэрия города Екатеринбурга, и писать заявления в прокуратуру с просьбой проверить — или это впрямую призыв к тому, чтобы меня убили?» — задался вопросом ведущий. Он подчеркнул, что презирает Кабеца, и допустил, что подобная публикация с обезглавливанием связана с попыткой угодить своему начальнику.

В конце апреля российские спецслужбы задержали группу человек, готовивших, по утверждению силовиков, по заказу Службы безопасности Украины убийство Соловьева. В ходе обысков у подозреваемых изъяли самодельное взрывное устройство, зажигательные устройства по типу коктейля Молотова, пистолеты, обрез охотничьего ружья, гранату, патроны, наркотики и поддельные украинские паспорта.

Между Соловьевым и свердловскими властями идет полемика уже более месяца. Спор разразился, когда во время разговора с уральским полпредом Владимиром Якушевым журналист заявил, что Екатеринбург является «центром мерзотной либероты» и «породил многих подонков, скрывающихся за границей». Куйвашев впоследствии призвал ведущего «следить за языком». Позднее депутаты заксобрания Свердловской области обратились к главе ВГТРК Олегу Добродееву с просьбой оценить действия Соловьева.