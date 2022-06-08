В России обрушились продажи дорогих автомобилей

«Ъ»: рынок премиальных автомобилей в России сжался почти вдвое

По итогам мая рынок премиальных автомобилей в России сжался почти вдвое. Опираясь на данные «Автостата», газета «Коммерсантъ» подсчитала, что в прошлом месяце на их долю пришлось 5,3 процента от всех проданных за месяц легковых машин, тогда как традиционно премиум-сегмент составлял 9-10 процентов отечественного рынка.

В мае 2022 года в стране реализовали только 1,5 тысячи новых дорогих автомобилей — на 89 процентов меньше, чем годом ранее и на 45 процентов меньше, чем в апреле. По данным «Автостата», почти весь премиум-сегмент состоит из марок, которые приостановили поставки в Россию на фоне санкций. В основном это Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Genesis и General Motors (GM). Как рассказали источники издания, Mercedes-Benz не отгружает машины дилерам из-за опасений вторичных санкций. Совсем не затронули ограничения только корейский Genesis, однако это не отменяет логистических сложностей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в мае обрушились на 83,5 процента год к году. Продано было 24 268 машин — на 123 110 меньше, чем годом ранее. Большая часть продаж пришлась на Lada (6012 машин), на втором месте Kia — (3606 автомобилей), на третьем Hyundai — (2916 машин). Общие продажи за период с января по май сократились более чем вполовину (318 тысяч машин против 663 тысяч годом ранее). Это касается как импортных авто, так и тех, что собираются в России.