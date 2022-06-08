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Пассажир ошибочно отсидел в тюрьме по вине авиакомпании и отомстил

Пассажир American Airlines подал в суд на авиакомпанию за ложное обвинение в краже

Фото: Joe Raedle / Getty Images

Пассажир American Airlines отсидел в тюрьме и подал в суд на авиакомпанию в отместку за ложное обвинение в краже. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, в мае 2020 года в аэропорту Далласа произошло ограбление магазина беспошлинной торговли. Полиция выяснила, что преступник летел на борту авиакомпании American Airlines, который следовал в Неваду, поэтому обязала сотрудников авиалиний предоставить данные о всех пассажирах рейса. При этом, вопреки требованию, American Airlines назвали полиции имя только одного путешественника — Майкла Лоу (Michael Lowe).

В итоге полицейские задержали Лоу в Нью-Мексико и посадили в тюрьму через год после случившегося. Спустя 17 дней его освободили под залог. Позже мужчина нанял адвокатов, которые заставили полицию сравнить фотографии Лоу с записями с камер наблюдения в аэропорту, на которых видно человека, обокравшего магазин. Тогда все обвинения против мужчины были сняты.

После доказательства своей невиновности Лоу подал на American Airlines в суд. В иске он обвиняет авиакомпанию в халатности за ошибочную идентификацию его личности.

Ранее в июне пассажир авиакомпании JetBlue домогался сразу двух женщин во время рейса и оказался в суде за непристойное поведение. После прибытия в аэропорт лайнер встретили сотрудники правоохранительных органов, которые сразу арестовали нарушителя. При этом американец отрицает свою вину и не помнит, прикасался ли он к этим женщинам.

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Татьяна Карпова
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