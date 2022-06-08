Медведева прокомментировала отстранение российских фигуристов

Медведева заявила, что верила в адекватный подход ISU по вопросу отстранения россиян

Российская фигуристка Евгения Медведева прокомментировала отстранение российских спортсменов от международных турниров. Она опубликовал пост в Telegram-канале.

Медведева заявила, что до последнего верила в адекватный подход Международного союза конькобежцев (ISU) по вопросу отстранения россиян. «Но чуда не случилось. Нам стоит бороться именно за право дать нашим спортсменам выступать под эгидой ISU. А не устраивать истерики по поводу того, что кто-то там, возможно, сменит гражданство», — поделилась она. При этом Медведева отметила, что не удивится, если российские фигуристы начнут думать о смене гражданства из-за усталости от происходящего.

Медведева призвала спортсменов сосредоточиться на внутренних соревнованиях, а болельщиков — поддержать их. «Наши фигуристы привыкли стоять на пьедесталах, а не в очередях в миграционные центры», — заключила она.

7 июня ISU продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Решение будет действовать до дальнейшего особого уведомления совета либо конгресса организации. Ранее из-за санкций ISU фигуристы пропустили взрослый чемпионат мира, а также юниорское первенство мира.