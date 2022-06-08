Кастинги на конкурс «Миссис Татарстан-2022» начнутся в июне

Кастинг на конкурс красоты и успешности «Миссис Татарстан-2022» состоится 11 июня

Республиканский конкурс красоты и успешности «Миссис Татарстан-2022» начнет проведение кастингов. Об этом сообщает местное агентство «Татар Информ».

По информации издания, принять участие в соревнование могут семейные женщины от 24 лет. Отбор претенденток состоится 11 июня в Дирекции «Мисс Татарстан» на улице Зои Космодемьянской, дом 5. В то же время финальный этап будет проходить с 1 по 7 июля, а победителей планируют определить 8 июля.

Отмечается, что конкурс направлен на популяризацию образа современной женщины, успешно совмещающей семью и социальную активность. «Задачей конкурса является презентация широкой аудитории красивых и успешных женщин Татарстана, имеющих достижения в разных сферах жизни: семья, дети, профессия, творчество, спорт, бизнес, политика и других», — уточнили организаторы.

В ноябре 2021 года стало известно, что жительница Башкирии Альбина Шайхлисламова завоевала первое место на международном конкурсе красоты «Королева Евразии-2021», который прошел в Турции. Она учится в Башкирском государственном медицинском университете и работает медсестрой в ковидном госпитале. В 2020 году девушка победила на конкурсе «Мисс Республика Башкортостан».