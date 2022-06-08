Российский вратарь вошел в историю НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин сделал более 600 сейвов в плей-офф и установил рекорд НХЛ

Российский голкипер Игорь Шестеркин, выступающий за «Нью-Йорк Рейнджерс», установил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте лиги.

Он вошел в историю, сделав более 600 сейвов за 18 матчей в рамках одного розыгрыша Кубка Стэнли. Ранее ни одному из вратарей не удавалась достигнуть такого показателя быстрее. Всего на счету россиянина 616 отраженных бросков.

В четвертом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ против «Тампа-Бэй Лайтнинг» Шестеркин совершил 27 сейвов. Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Тампы». Единственную шайбу за «Рейнджерс» забросил российский форвард Артемий Панарин. В составе победителей отличился Никита Кучеров.

Счет в серии стал 2-2. Пятый матч состоится в Нью-Йорке в ночь на 10 июня. Победитель серии сыграет с лучшей командой Западной конференции — «Колорадо Эвеланш».