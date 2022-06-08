Российский врач назвала опасные последствия выдавливания прыщей

Эндокринолог Павлова: самостоятельное выдавливание прыщей приводит к развитию инфекций

Российский эндокринолог Зухра Павлова назвала опасные последствия выдавливания прыщей. Своими мыслями на данную тему она поделилась в своем Telegram-канале.

По словам врача, люди психологически расценивают прыщ как негативное проявление. Когда они его удаляют, то испытывают чувство контроля над своим телом. «Ведь в этом процессе важно само действие, а не результат. В ответ на него начинает вырабатываться гормон и нейромедиатор дофамин. Он всегда продуцируется в ответ на удовольствие и используется нашим организмом для закрепления результата», — рассказала доктор.

Специалистка заявила, что многие медики выступают против выдавливания угревых высыпаний. Как пояснила Павлова, все дело в том, что самостоятельное удаление вызывает дополнительное травмирование кожного покрова и провоцирует появление новых элементов. Помимо этого, в процессе под кожу можно легко занести грязь, что приведет к развитию инфекций.

Раннее в июне дерматолог Алексей Проценко назвал россиянам дешевое средство для борьбы с прыщами. По словам врача, мыло на основе березового дегтя обладает антисептическими свойствами, помогает бороться с несовершенствами кожи и устраняет жирный блеск на лице. Доктор также заверил, что оно является медицинским средством, поскольку деготь усиливает кровообращение в тканях кожи и предотвращает развитие акне.