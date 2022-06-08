Украинские военные выпустили по Горловке пять мин
Украинские военные выпустили пять мин калибром 60 миллиметров по Горловке, пишет РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обстрел зафиксировали в среду, 8 июня, в 06:10. ВСУ открыли огонь в направлении Ленинское — Горловка (Поселок шахты имени Ю. О. Гагарина).
3 июня сообщалось о пострадавших при обстреле этого же населенного пункта. ВСУ атаковали Горловку, погиб один человек и еще один был ранен.
Ранее российские следователи начали расследование после того, как 30 мая украинские силовики обстреляли столицу ДНР — Донецк. В результате погибли пять мирных жителей, в том числе 13-летний подросток, были ранены около 20 человек, повреждены две школы и гимназия.
Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов назвал эти обстрелы самыми массированными с 2014 года.