Украинские военные выпустили по Горловке пять мин

Украинские войска выпустили пять мин калибром 60 миллиметров по Горловке

Украинские военные выпустили пять мин калибром 60 миллиметров по Горловке, пишет РИА Новости со ссылкой на представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел зафиксировали в среду, 8 июня, в 06:10. ВСУ открыли огонь в направлении Ленинское — Горловка (Поселок шахты имени Ю. О. Гагарина).

3 июня сообщалось о пострадавших при обстреле этого же населенного пункта. ВСУ атаковали Горловку, погиб один человек и еще один был ранен.

Ранее российские следователи начали расследование после того, как 30 мая украинские силовики обстреляли столицу ДНР — Донецк. В результате погибли пять мирных жителей, в том числе 13-летний подросток, были ранены около 20 человек, повреждены две школы и гимназия.

Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов назвал эти обстрелы самыми массированными с 2014 года.