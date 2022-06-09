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Лондон отреагировал на вынесение смертного приговора британским наемникам в ДНР

Лондон глубоко обеспокоен вынесением в ДНР смертных приговоров британским наемникам

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Лондон глубоко обеспокоен вынесением в Донецкой народной республике (ДНР) смертных приговоров британским наемникам. Об этом сообщает агентство PA.

«Правительство Великобритании "глубоко обеспокоено" смертными приговорами, вынесенными британцам, 28-летнему Эйдену Аслину и 48-летнему Шону Пиннеру, которые были захвачены в плен, когда боролись за Украину», — сказано в публикации.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни Пиннера и его соотечественника Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима, оказывавших поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ). Иностранцев признали виновными в наемничестве, насильственном захвате власти, а также совершении преступления группой лиц. Защита планирует обжаловать приговор в Верховном суде республики.

Шон Пиннер сдался в плен в Мариуполе вместе с другим британцем Эйденом Аслином. У них был боевой опыт в Сирии, при этом не в составе британской армии. Они также обратились к британскому премьеру Борису Джонсону с просьбой помочь обменять их на задержанного на Украине Виктора Медведчука.

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Анжелика Бережная
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