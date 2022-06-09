Футбольный клуб бессрочно отстранили за договорной матч с 41 автоголом

Южноафриканский «Нсами Майти Бердс» бессрочно отстранили за договорной матч с 41 автоголом

Четыре южноафриканских футбольных клуба бессрочно отстранили за договорные матчи в четвертом дивизионе чемпионата страны. Об этом сообщает BBC.

Дисквалификации подверглись четыре команды — две, претендовавшие на победу в турнире, и две, сдавшие им матчи. В игре против лидирующего клуба «Матияси» (1:59) футболисты «Нсами Майти Бердс» забили 41 гол в свои ворота.

В другом матче «Шивулани Тайгерс» обыграли «Котоко Хэппи Бойз» со счетом 33:1. В ходе встречи было зафиксировано семь автоголов.

В декабре прошлого года бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов признался, что ему доводилось участвовать в договорном матче. Однако он подчеркнул, что свои обязанности на поле в той игре выполнял честно и денег не получил. «Результат тогда делали другие ребята», — объяснил Филимонов.