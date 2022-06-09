Названы риски ограничения транзита газа через Украину

Экономист Гривач: ограничение транзита газа через Украину усложнит отношения с Европой

Если Украина и дальше продолжит ограничивать транзит газа в Европу через свою территорию, это может привести к обострению ситуации, считает экономист, замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. По его мнению, это может привести к усложнению взаимодействия с партнерами из Европы. Об этом эксперт в области энергетики сообщил в ходе разговора с «Лентой.ру».

«Пока все спокойно. "Газпром" подает заявку на транзит через оба пункта, "Нафтогаз" одну из низ отклоняет. Так как это нарушение контрактных обязательств, а платеж выставляется за оба пункта, то российская компания платит меньше пропорционально недоступной для транзита мощности. "Нафтогаз" обещает судиться», — так обрисовал нынешнюю ситуацию Гривач.

По словам эксперта в области энергетики, если Украина и дальше продолжит ограничение транзита газа через свою территорию, это может усложнить взаимодействие с европейскими партнерами. «Есть риски обострения ситуации, если Украина еще сильнее ограничит транзит, особенно в преддверии зимы, под предлогом санкций или форс-мажора», — высказался замглавы Фонда национальной энергетической безопасности.

С 11 мая «Оператор ГТС Украины» (ОГТС) прекратил транзит российского газа в ЕС через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» в Луганской области, сославшись на то, что объект находится под контролем России. Глава ОГТС Сергей Макогон заявил, что компания оставит ГИС «Сохрановка» для транзита газа закрытой до тех пор, пока Киев не восстановит контроль над газотранспортной системой Украины.

После этого стало известно, что для прокачки топлива в ЕС в распоряжении «Газпрома» остался только один вход — ГИС «Суджа» в Курской области. По словам компании, перенаправить все объемы на «Суджу» технологически невозможно, тем не менее российская сторона продолжает выполнять все обязательства перед Европой, а услуги транзита полностью оплачены.

Российско-украинское соглашение по транзиту газа на 2022 год предполагает прокачку 40 миллиардов кубометров газа. Ежедневно «Газпром» может бронировать до 109,6 миллиона кубометров. По состоянию на 20 мая Россия подает газ для Европы через Украину в объеме 62,4 миллиона кубометров через «Суджу», заявка через «Сохрановку» отклонена украинской стороной.