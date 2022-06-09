Дзюба заинтересовал еще два иностранных клуба

Турецкие «Коньяспор» и «Галатасарай» заинтересовались российским нападающим Артемом Дзюбой

Турецкие «Коньяспор» и «Галатасарай» заинтересовались кандидатурой российского нападающего Артема Дзюбы. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Таким образом, усилиться форвардом захотели еще два представителя чемпионата Турции. «Коньяспор», завершивший сезон на третьем месте, рассмотрит вариант с приглашением Дзюбы, если россиянин снизит финансовые требования. Клуб готов платить форварду не более 1,2 миллиона евро за сезон. Позиция «Галатасарая» по этому вопросу не сообщается.

Ранее сообщалось о переговорах Дзюбы с «Фенербахче». Российский нападающий потребовал годовой контракт с окладом в два миллиона евро.

22 мая «Зенит» объявил об уходе 33-летнего Дзюбы. Нападающий информацию подтвердил, опубликовав ролик в социальных сетях.

Дзюба выступал в «Зените» с 2015 года. В составе петербургской команды он четыре раза становился чемпионом России.