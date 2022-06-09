Названы последствия нарушений Израилем воздушного пространства Ливана

AirPressure.info: с 2007 года Израиль совершил более 22 тысяч полетов в небе над Ливаном

C 2007 года Израиль более 22 тысяч раз нарушил воздушное пространство Ливана, что оказало существенное влияние на жителей республики. Последствия частого появления израильских самолетов в небе над Ливаном назвала газета The Guardian со ссылкой на исследование AirPressure.info.

Согласно данным портала, только за последние 15 лет воздушное пространство Ливана было нарушено израильскими военными самолетами 22 111 раз, при этом немногие из полетов были короткие, большинство в среднем длились четыре часа 35 минут. Чаще всего над Ливаном летали израильские современные истребители и самолеты-разведчики. Полеты преимущественно совершались на юге, вероятно, по установленным маршрутам. Частым местом назначения являлся Бейрут, а также районы к северу от столицы и граничащие с Сирией территории.

Организатор исследования Лоуренс Абу Хамдан заявил, что полученные данные показывают, регулярные облеты израильских самолетов наносят ущерб жителям Ливана. AirPressure.info собрал 11 рецензируемых статей из научных журналов, в которых изучались острые физиологические последствия авиационного шума.

Отмечается, что иностранные военные самолеты в небе над республикой оказывают и психологическое воздействие на ливанцев. Поскольку воздушные суда часто летают на малых высотах, у гражданского населения нередко случаются приступы тревоги и паники. При этом люди не слышат звуки самолетов одинаково или в одно и то же время. Абу Хамдан считает, что обстановку в Ливане можно назвать «атмосферой насилия», и ее нельзя игнорировать. «Почему население должно жить под массовым неизбирательным наблюдением, жить под враждебным небом», — отметил он, подчеркнув, что последствия пролетов израильских военных достигли такой степени, что это отражается в повседневной жизни ливанцев.

Израильская сторона утверждает, что полеты над Ливаном необходимы для сбора разведывательных данных о шиитском движении и политическом блоке «Хезболла», который превосходит по вооружению ливанскую национальную армию и пользуется финансовой и военной поддержкой Ирана и Сирии. Организация признана террористической в Израиле, Египте, Лигой арабских государств, США, Канадой, а также частично в Европе.

Ранее сообщалось, что на юге Ливана упал беспилотник Skylark ВВС Израиля, выполнявший задачу по наблюдению и сбору разведывательных сведений. БПЛА нашли ливанские солдаты, после чего передали его миротворцам ООН. По словам представителя израильской армии, аппарат рухнул в результате неисправности.