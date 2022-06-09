Евросоюз призвал проверять российское зерно при покупке

Представитель ЕС Стано призвал не покупать вывезенное Россией с Украины зерно

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано призвал все страны мира проверять российское зерно при покупке и не приобретать его, если выяснится, что товар вывезен с территории Украины, сообщает ТАСС.

«Мы призываем все страны мира не покупать у России зерно, похищенное на Украине, мы призываем их выяснять происхождение зерна», — заявил дипломат. По его информации, российские компании пытались продать партию зерна Египту, но тот отказался.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз создает сухопутные линии для вывоза экспортных объемов украинского зерна через Польшу, Словакию и Румынию. По ее словам, такой экспорт упростит для Киева закупку многих товаров, так как предоставит для этого средства.

Глава Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачев оценил объемы зерна, скопившиеся в хранилищах, в 30 миллионов тонн при максимальном показателе в 55 миллионов тонн. По его словам, заблокированные порты Черного моря не позволяют организовать поставки, а значит, новый урожай будет негде хранить. Кроме того, без доступа к портам в следующем году Украина сможет экспортировать не более 20 миллионов тонн, хотя еще в прошлом сезоне поставки достигли 44,7 миллиона тонн.

Украинские власти настаивают, чтобы Москва отвела свой флот от портов, где находятся суда с зерном, и предоставила гарантии безопасности. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица подчеркнул, что в настоящее время заверения российского руководства о разрешении судам пройти не выглядят чем-то надежным. Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя вопрос, указывал, что Украина должна разминировать подходы к своим портам.

Накануне, 8 июня, власти Крыма заявили, что к ним прибыл первый поезд с украинским зерном из Мелитополя. В свою очередь, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев назвал обвинения в краже украинского зерна «провокацией», посчитав, что с ее помощью Запад пытается спрятать собственные преступления.