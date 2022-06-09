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Спорт

Тарасова раскритиковала главу МОК

Татьяна Тарасова заявила о деградации МОК и назвала его главу Томаса Баха лицемером

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ее слова передает Sport24.

Она назвала его лицемером и заявила о деградации МОК. «Бах и его подельники плевать хотели на принципы олимпизма и справедливости. Им лишь бы плясать под одну дудочку. Все, не хочу больше обсуждать этих бестолковых дядечек», — поделилась Тарасова.

Ранее Бах назвал причину рекомендации отстранить российских спортсменов. «Наши действия, с одной стороны, — санкции, с другой — защитные меры. Никто не может гарантировать безопасность из-за антироссийских настроений», — отметил он.

В конце февраля многие международные спортивные организации перестали допускать россиян до турниров по рекомендации МОК. В некоторых дисциплинах, таких как футбол, хоккей и фигурное катание, спортсмены полностью отстранены. В автоспорте, велоспорте, теннисе и шахматах россияне продолжают выступления в нейтральном статусе.

Дарья Коршунова
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