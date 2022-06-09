Тарасова высказалась о письме Ласицкене главе МОК

Татьяна Тарасова поддержала Марию Ласицкене, написавшую письмо главе МОК Томасу Баху

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о письме российской легкоатлетки Марии Ласицкене, которое та написала главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху. Ее слова приводит РИА Новости.

Тарасова поддержала прыгунью в высоту, которая обвинила функционера в лицемерии. Тренер назвала жест Ласицкене криком души и призвала других спортсменов обратиться к Баху.

«Если нас некому защитить, то дело, конечно, пропащее. Но нас должны защитить. А если нас некому защитить, мы должны защищаться сами», — отметила Тарасова. Она подчеркнула, что спортсмены должны бороться за коллег.

Ранее 9 июня Ласицкене разместила обращение к Баху в социальных сетях. Россиянка заявила, что у главы МОК не хватит смелости и достоинства отменить отстранение отечественных спортсменов от международных стартов.

В конце февраля различные спортивные организации последовали рекомендации МОК и наложили санкции на российских спортсменов. В большинстве случаев атлетов отстранили от международных соревнований.