Четырехкратный олимпийский чемпион из России обратился к Клебо

Чемпион ОИ Тихонов посоветовал норвежцу Клебо заниматься спортом и не лезть в политику

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов обратился к норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо. Его слова приводит РИА Новости.

«Вопрос политики — это не его сопливое дело, и пусть не лезет в это. Норвежцы всю жизнь с претензиями. Его дело заниматься спортом», — дал ему совет Тихонов. Также он осудил лыжника за то, что тот сходит с дистанции, когда его обыгрывают. Россиянин заключил, что норвежских атлетов с астмой нельзя допускать до соревнований.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Клебо поддержал отстранение российских лыжников, в том числе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, от международных турниров. Он назвал решение правильным.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.