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Четырехкратный олимпийский чемпион из России обратился к Клебо

Чемпион ОИ Тихонов посоветовал норвежцу Клебо заниматься спортом и не лезть в политику
Александр Тихонов

Александр Тихонов. Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов обратился к норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо. Его слова приводит РИА Новости.

«Вопрос политики — это не его сопливое дело, и пусть не лезет в это. Норвежцы всю жизнь с претензиями. Его дело заниматься спортом», — дал ему совет Тихонов. Также он осудил лыжника за то, что тот сходит с дистанции, когда его обыгрывают. Россиянин заключил, что норвежских атлетов с астмой нельзя допускать до соревнований.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион Клебо поддержал отстранение российских лыжников, в том числе трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова, от международных турниров. Он назвал решение правильным.

1 марта Федерация лыжных видов спорта Норвегии отстранила российских спортсменов от стартов, которые проводятся на территории страны. Позже Международная федерация лыжного спорта распространила запрет на все соревнования под эгидой организации.

Дарья Коршунова
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