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Станция московского метро «Парк Победы» заработала в штатном режиме

Станция метро «Парк Победы» в Москве работает штатно после сообщений об обнаружении бомбы

Фото: Shutterstock

Станция метро «Парк Победы» в Москве заработала в штатном режиме после сообщений об обнаружении взрывного устройства. Об этом сообщает агенство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной подземки.

Отмечается, что станция «Парк Победы» работает штатно как на Арбатско-Покровской, так и на Солнцевской линии московского метрополитена.

«Безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожает», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Москве в 50 метрах от станции метро «Парк Победы» обнаружили бомбу. Территория была немедленно оцеплена, на место прибыли саперы и сотрудники правоохранительных органов, их работа попала на видео. Позднее стало известно, что обнаруженный подозрительный бесхозный предмет оказался муляжом гранаты.

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Варвара Кошечкина
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