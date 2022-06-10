Швейцария одобрила шестой пакет санкций против России

Швейцария ввела шестой пакет санкций против России, включающий эмбарго на поставки нефти

Власти Швейцарии одобрили введение шестого пакета санкций против России, включающего эмбарго на импорт российской нефти. Ранее этот пакет приняли власти стран Евросоюза, пишет «Коммерсантъ».

ЕС одобрил шестой пакет антироссийских санкций 3 июня. Ограничительные меры предполагают, что отказ от нефти произойдет в течение полугода, а от нефтепродуктов — в течение восьми месяцев. В связи с этим заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков предположил, что цены на нефть в ближайшие месяцы продолжат расти и побьют исторические рекорды.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вскоре после этого призвал ЕС немедленно принять и седьмой пакет санкций. «Глобальная задача как для ЕС, так и для "Группы семи" и других ведущих игроков — убить российский экспорт», — заявил дипломат.